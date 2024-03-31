Україна
31 березня 2024, 19:38
Динамо Київ із дублем Шапаренка та голом-поверненням Ярмоленка розгромило Ворсклу
Матч у Полтаві через повітряні тривоги розтягнувся на понад чотири години.
Ворскла — Динамо Київ, Getty Images
31 березня 2024, 19:38
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Ворскла — Динамо Київ 1:5
Голи: Ковталюк, 83 — Ванат, 30, Бражко, 45+3, Шапаренко, 47, 77, Ярмоленко, 78
Ворскла: Ісенко — Крупський, Феліпе (Ковталюк, 70), Павлюк, Бацула, Корнієнко — Нестеренко (Глущенко, 68), Толі (Челядін, 48), Сіссоко, Кане — Степанюк.
Динамо Київ: Бущан — Тимчик (Караваєв, 80), Попов, Сирота, Дубінчак — Бражко (Біловар, 85), Андрієвський — Волошин (Діалло, 80), Шапаренко, Кабаєв (Ярмоленко, 66) — Ванат (Пономаренко, 80).
Попередження: Челядін — Тимчик, Сирота.