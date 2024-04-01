Україна

Керманич Металіста 1925 прокоментував поразку від Зорі.

Харківський Металіст 1925 у двадцять другому турі української Прем’єр-ліги поступився в гостьовому матчі проти луганської Зорі.

Після завершення гри головний тренер "жовто-синіх" Віктор Скрипник прокоментував виступ своїх підопічних.

"Сьогодні команді не вистачило забитих м'ячів — усе дуже просто. Я це й команді сказав, що мені не соромно за цю поразку, ми грали з дуже потужною командою на рівних. Індивідуальну майстерність футболістів ми також бачимо на футбольному полі. Але самовіддача, побудова гри, ставлення до справи — були на рівні.

Зміни плану гри перед кожним матчем — це футбольна рутина. Не буває все гладко. На жаль, таке зараз із нами трапляється. Тож, ми відштовхуємося від цього. Сьогодні також два хлопці травмувалися.

Будемо дивитись, наскільки там усе серйозно, я не можу відповісти на це запитання зараз, мають бути обстеження. Коли стегно — це, зазвичай, 2-3 тижні.

Щодо моменту з першим голом Герреро, то я там бачив фол проти Імерекова, а арбітр не побачив.

Усі засмучені через те, що ми не отримали того, на що розраховували. За грою — нічия була б більш справедливим підсумком. На жаль, футбол є таким, яким він є. Нам тільки залишається краще готуватись до наступних матчів.

Ви знаєте статистику, скільки ми пропускаємо навесні, помітні проблеми. Ще раз кажу, що з цим також намагаємося боротись, працюємо. Проте гра показує, що в нас досі є ці проблеми.

Ми не маємо права опускати руки. У нас ще є матчі, де ми можемо себе врятувати, треба дочекатись на перемогу, на яку ми вже дуже довго чекаємо", — заявив український фахівець.

Наступний матч харківський Металіст 1925 проведе в гостях у ковалівського Колосу.