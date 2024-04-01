Україна

Зірковий форвард результативно відзначив повернення після травми.

У двадцять другому турі української Прем’єр-ліги київське Динамо на виїзді розгромило полтавську Ворсклу.

Ворскла — Динамо Київ 1:5 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Один із голів "біло-синіх" у цій зустрічі опинився на рахунку нападника Андрія Ярмоленко, який залікував важку травму та нарешті повернувся до великої гри, вийшовши на заміну на 66 хвилині.

А вже на 78 хвилині 34-річний виконавець забив гол, який став для нього 104 у чемпіонатах України.

Таким чином Ярмоленко залишив позаду себе Жуніора Мораєса й одноосібно вийшов на п’яту сходинку в рейтингу бомбардирів національної першості.

Найкращим за цим показником є Максим Шацьких — 124 голи.

Ще три позиції над Ярмоленком посідають Сергій Ребров (123), Євген Селезньов (117) та Андрій Воробей (105).

У наступному матчі київське Динамо гостюватиме в луганської Зорі.