Внаслідок нічної (2 квітня) російської повітряної атаки на Дніпропетровську область руйнувань зазнала тренувальна база Дніпра-1. Обійшлося без жертв, повідомляє офіційний сайт клубу УПЛ.

Суттєво ушкоджено критий манеж, майданчики зі штучним покриттям, офісні та технічні приміщення. 

Всі пошкодження задокументовано. Надалі відбуватиметься їхня оцінка та ремонтні роботи.

У наступному, 23 турі УПЛ, Дніпро-1 прийматиме Зорю. Матч на Дніпро-Арені відбудеться у вівторок, 9 квітня.