Інфраструктура клубу постраждала вночі, 2 квітня.
Тренувальна база, фото Дніпра-1
02 квітня 2024, 17:29
Внаслідок нічної (2 квітня) російської повітряної атаки на Дніпропетровську область руйнувань зазнала тренувальна база Дніпра-1. Обійшлося без жертв, повідомляє офіційний сайт клубу УПЛ.
Суттєво ушкоджено критий манеж, майданчики зі штучним покриттям, офісні та технічні приміщення.
Всі пошкодження задокументовано. Надалі відбуватиметься їхня оцінка та ремонтні роботи.
У наступному, 23 турі УПЛ, Дніпро-1 прийматиме Зорю. Матч на Дніпро-Арені відбудеться у вівторок, 9 квітня.