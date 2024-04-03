Зустріч відбудеться у четвер, 4 квітня та розпочнеться о 15:30.
Олександр Омельченко, UA-Футбол
03 квітня 2024, 18:25
Стала відома суддівська бригада, яка обслужить перенесений матч шостого туру української Прем'єр-ліги між луганською Зорею та київським Динамо. Про це повідомляє прес-служба УАФ.
Головним арбітром призначено 36-річного Олександра Омельченка зі Слов'янська.
Допомагатимуть йому О. Миронов та С. Марулін, а резервним рефері призначено К. Заброду. За систему ВАР відповідатиме В. Новохатній.
Нагадаємо, матч Зоря — Динамо відбудеться у четвер, 4 квітня, о 15:30 за київським часом. Зустріч проходитиме на стадіоні імені Валерія Лобановського.
Після 19 ігор Динамо набрало 41 очко і посідає четверте місце в УПЛ, а Зорі — 22 бали після тих же 19 зустрічей.