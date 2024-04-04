Українська асоціація футболу створила Службу внутрішніх розслідувань протиправної поведінки учасників футбольних змагань.
Андрій Давиденко, УАФ
04 квітня 2024, 14:09
Андрій Давиденко очолив Службу внутрішніх розслідувань протиправної поведінки учасників футбольних змагань. Про це повідомляє УАФ.
Давиденко багато років працював у правоохоронних органах та має досвід співпраці з УАФ у питаннях боротьби з впливом на результати футбольних матчів.
Раніше повідомлялось, що в УАФ створили експертну групу із забезпечення гендерної рівності.