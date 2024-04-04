Андрій Давиденко очолив Службу внутрішніх розслідувань протиправної поведінки учасників футбольних змагань. Про це повідомляє УАФ.

Давиденко багато років працював у правоохоронних органах та має досвід співпраці з УАФ у питаннях боротьби з впливом на результати футбольних матчів.

Раніше повідомлялось, що в УАФ створили експертну групу із забезпечення гендерної рівності.