Україна

Українська асоціація футболу створила Службу внутрішніх розслідувань протиправної поведінки учасників футбольних змагань.

Андрій Давиденко очолив Службу внутрішніх розслідувань протиправної поведінки учасників футбольних змагань. Про це повідомляє УАФ.

Давиденко багато років працював у правоохоронних органах та має досвід співпраці з УАФ у питаннях боротьби з впливом на результати футбольних матчів.

Раніше повідомлялось, що в УАФ створили експертну групу із забезпечення гендерної рівності.