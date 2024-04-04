Україна

Півзахисник отримав 49% підтримки від вболівальників.

Півзахисника Кривбасу Джихада Бізіману було визнано найкращим гравцем криворізького клубу за підсумками лютого та березня. Про це повідомляє прес-служба клубу.

27-річний руандець набрав 49% голосів в опитуванні серед вболівальників. У боротьбі за нагороду Бізімана випередив Андрія Кліщука, Дениса Кузика та Прінса Аду.

У минулих місяцях Бізімана взяв участь у всіх п'яти матчах, а також став автором переможного гола у ворота Колоса.

Зазначимо, що Бізімана визнавався найкращим у складі Кривбасу у грудні 2023 року.