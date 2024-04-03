Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубку України, що відбувся 3 квітня 2024 року.

У півфіналі Кубку України донецький Шахтар впевнено обіграв одеський Чорноморець (4:1).

Рахунок у матчі було відкрито на 12 хвилині зусиллями Сікана, але через шість хвилин "моряки" зрівняли цифри на табло завдяки голу Штогріна.

Потім на передостанній хвилині пенальті реалізував Бондаренко, котрий вивів "гірників" вперед. У другому таймі перевагу команди Маріно Пушича зміцнив дубль Судакова.

У фіналі турніру Шахтар зіграє з переможцем пари Полісся – Ворскла.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Шахтар — Чорноморець у Кубку України-2023/24:

Шахтар — Чорноморець 4:1

Голи: Сікан, 12, Бондаренко, 44 (пен.), Судаков, 52, 79 — Штогрін, 18.

Шахтар: Різник — Конопля, Бондар, Матвієнко, Азарові (Педріньйо, 46) — Криськів — Егіналду (Зубков, 68), Бондаренко, Судаков (Марлон, 81), Кевін (Степаненко, 68) — Сікан (Траоре, 68).

Чорноморець: Варакута — Путря, Салюк, Гучек (Огіря, 86), Єрмаков — Авагімян, Васильєв, Брагару (Альваренга, 85) — Бадібанга (Шаповал, 85), Бойчук (Ієде, 86), Штогрін.

Попередження: Азарові — Бадібанга.