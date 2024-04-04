Україна

Український хавбек вчетверте поспіль став найкращим у складі "гірників".

Півзахисника донецького Шахтаря Георгія Судака визнали найкращим гравцем "гірників" за підсумками березня. Про це повідомляє прес-служба клубу.

21-річний українець набрав 72,5% голосів в опитуванні серед вболівальників донецького клубу. Для нього це четверта нагорода за останні чотири місяці.

У боротьбі за нагороду Судаків випередив Кевіна, Данила Сікана та Дмитра Криськіва.

Минулого місяця Судаков провів чотири матчі у чемпіонаті, в яких забив один гол та віддав один асист. Також він віддав два асисти за збірну України у матчах відбору Євро-2024.

Після 20 ігор Шахтар набрав 46 очок і посідає перше місце у турнірній таблиці УПЛ.