Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубка України, що відбувся 4 квітня 2024 року.

У півфінальному матчі поточного розіграшу Кубка України полтавська Ворскла на досвіді здолала житомирське Полісся й вийшла до фіналу турніру, де зустрінеться з донецьким Шахтарем.

Автором єдиного та переможного гола в цьому протистоянні став півзахисник полтавців Сергій Мякушко, який відзначився на 45-ій хвилині.

Зазначимо, що у заключному відрізку матчу в Полісся був шанси зрівняти рахунок, проте форвард Пилип Будківський не зумів реалізувати пенальті.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Полісся (Житомир) — Ворскла (Полтава) у півфінальному матчі Кубка України-2023/24:

Полісся — Ворскла 0:1

Гол: Мякушко, 45

На 81-й хвилині Пилип Будківський (Полісся) не забив пенальті (воротар).

Полісся: Бойко — Кравець (Михайліченко, 62), Чоботенко, Шабанов, Смоляков — Кушріненко (Ндукве, 79), Крушинський — Козак (Петряк, 61), Танковський (Назаренко, 46), Фортюне (Луїфер, 46) — Будківський.



Ворскла: Ісенко — Крупський, Пердута, Хрипчук, Бацула — Сіссоко, Челядін (Павлюк, 70) — Кане (Глущенко, 71), Степанюк, Мякушко (Корнієнко, 88) — Ковталюк (Феліпе, 90+3).



Попередження: Пердута, Челядін, Сіссоко, Ісенко