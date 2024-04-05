Україна

Полтавська команда у фіналі турніру зіграє проти Шахтаря.

Головний тренер полтавської Ворскли Сергій Долганський прокоментував перемогу своєї команди у півфіналі Кубку України проти Полісся (1:0).

"Запорукою успіху стала наша команда в цілому. Колектив віддав усі сили та емоції, тому ми перемогли.

Це зовсім інші емоції. Коли ти гравець, ти відповідаєш за себе, а зараз — за всю команду. Раніше ти плив на катері, а зараз везеш пасажирський корабель. Це зовсім інші відчуття, зовсім інша відповідальність.

Повернення дискваліфікованих гравців? Це гравці з великим життєвим та ігровим досвідом, вони додали нам упевненості. Це було помітно.

Гол М'якушка — це командна гра. Це комбінація, у якій М'якушко просто поставив крапку.

Ми розуміли, що після повітряної тривоги суперник влаштує навалу на наші ворота. Це й говорили гравцям. Залишалося 10 хвилин до вирішення долі цього матчу і виходу у фінал.

Головний герой Ісенко? Уся команда. Вся команда працювала на результат. Просто деякі виконавці зробили те, що вони мають робити. Цього всього не було б і без гола М'якушка, і без відбитого пенальті Ісенка. Усі молодці", — наводить слова Долганського прес-служба клубу.

У фіналі турніру Ворскла зіграє проти Шахтаря, який у своєму півфіналі вибив Чорноморець. Фінал відбудеться 15 травня у Рівному.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Полісся — Ворскла.