Україна

Клуб акцентував на здобутках Пилипа.

У півфіналі Кубка України Полісся програло Ворсклі (0:1). Все могло скластись інакше, якби Пилип Будківський реалізував пенальті наприкінці зустрічі. Проте клуб вирішив підтримати свого нападника, звернувшись до нього через офіційний телеграм-канал.

"Пилипе, ти один з тих, завдяки кому ми вперше в своїй історії граємо в УПЛ.

Ти один з тих, завдяки кому ми в перше в своїй історії вийшли в півфінал національного кубка.

Це футбол. Всі голи і перемоги ще попереду. Ми з тобою, наш найкращий бомбардир", — йдеться в повідомленні житомирян.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Полісся (Житомир) — Ворскла (Полтава) у півфінальному матчі Кубка України-2023/24.