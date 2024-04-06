Україна

Український хавбек задоволений становищем своїх справ у криворізькому клубі.

Півзахисник Кривбасу Дмитро Хомченовський розповів про стан справ у криворізькому клубі, а також заявив, що має намір залишитися в команді Юрія Вернидуба.

"Дуже задоволений, що є маленький початок за Кривбас — 50 матчів. Маю надію, що в майбутньому буде цифра 100, ну а далі ще будемо працювати та добиватись успіхів. Життя покаже, як буде далі. Думаю, що сотий матч не за горами. Відчуваю сили грати далі на найвищому рівні. Впевнений, у нас разом з Кривбасом все ще попереду.

Контракт з Кривбасом? Дуже хочу тут залишитись. Щасливий захищати червоно-білі кольори. Сподіваюсь, все буде добре.

Звичайно, наступна гра проти Ворскли буде іншою. Минуло півроку. І Ворскла, і Кривбас підсилились. Буде багато боротьби. Ми будемо намагатись взяти три очки. Думки тільки про перемогу.

Памʼятаю незабитий пенальті. Не забивати пенальті – це завжди такий момент… Недобрий для будь-якого футболіста. Буду намагатись реабілітуватись за той прикрий епізод вже у найближчий понеділок", — наводить слова Хомченовського прес-служба клубу.

Нагадаємо, свій найближчий матч Кривбас проведе проти Ворскли. Гра пройде 8 квітня о 18:00 за Києвом.