Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 6 квітня 2024 року.

У рамках 23-го туру української Прем'єр-ліги рівненський Верес здобув розгромну перемогу над київською Оболонню, яка є прямим конкурентом в боротьбі за збереження прописки в елітному дивізіоні країни.

Підопічні Олега Шандрука відправили у ворота "пивоварів" аж три "сухих" м'ячі, авторами яких стали Янаков (реалізований пенальті), Гайдучик та Яго.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Верес — Оболонь у матчі 23-го туру української Прем'єр-ліги-2023/24:

Верес — Оболонь 3:0

Голи: Янаков, 9 (пен), Гайдучик, 32, Сікейра Аугушту, 88

Верес: Паст (Когут, 83) — Балан, Курко, Вовченко, Шевченко — Кучеров (Морозко, 70), Кухарук, Кучеренко — Янаков (Шастал, 58), Гайдучик (Сікейра Аугушту, 70), Шарай (Дахновський, 58)

Оболонь: Кичак — Грисьо, Карась (Осман, 46), Приймак, Дубко, Прокопенко — Черненко, Слободян, Мороз (Косовський, 59) — Вишневський (Груша, 46), Краснопір (Тарануха, 70)

Попередження: Курко, Кучеров — Грисьо