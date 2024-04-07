Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 23-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють ковалівський Колос та харківський Металіст 1925.

Ковалівський Колос та харківський Металіст 1925 зіграють у Ковалівці в рамках двадцять третього туру української Прем'єр-ліги.

Ярослав Вишняк, після поразки від дніпровського Дніпра-1 (0:2), залучив до стартового складу Лучкевича та Чорноморця в лінії оборони, тоді як Паулаускас повернеться на вістря атаки.

Віктор Скрипник, на тлі поразки від луганської Зорі (1:2), використав із перших хвилин Жичикова праворуч в обороні, тоді як Борячук зіграє під нападниками, серед яких цього разу буде Сидоров.

Колос: Фесюн — Лучкевич, Бондаренко, Бурда, Чорноморець, Цуріков — Рангел, Богданов, Оріховський, Топалов — Паулаускас.

Запасні: Горох, Мисак, Кукош, Гончаренко, Демченко, Велетень, Мілько, Салабай, Безбородько, Ємець, Ільїн.



Металіст 1925: Мозіль — Жичиков, Імереков, Фарина, Капінус — Габелок — Юрченко, Дмитренко — Борячук — Юсов, Сидоров.

Запасні: Проценко, Сидоренко, Обінайя, Безуглий, Червак, Вачіберадзе, Смітюх, Панченко, Гармаш, Фрімпонг Овусу.



Гра Колос — Металіст 1925 почнеться о 15:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.