Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 7 квітня 2024 року.
Чорноморець - Олександрія, фото УПЛ
07 квітня 2024, 16:27
У 23 турі УПЛ одеський Чорноморець приймав Олександрію та зумів втримати перемогу, перебуваючи у більшості.
Господарі поля ще у першому таймі відправили у ворота гостей три м'ячі, на що вони відповіли своїм результативним ударом. Із 17-ї хвилини зустрічі Олександрія грала у меншості. По перерві колектив Руслана Ротаня ще раз скоротив відставання, але зачепитися за нічию вони все ж не зуміли.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Чорноморець — Олександрія у 23-му турі української Прем'єр-ліги-2023/24:
Чорноморець — Олександрія 3:2
Голи: Бойчук, 10, Путря, 18 (пен.), Єрмаков, 44 — Шулянський, 45+2, Бєляєв, 52
Чорноморець: Варакута — Путря, Салюк, Гучек, Єрмаков — Бойчук (Ієде, 54), Васильєв, Брагару — Бадібанга (Альваренга, 74), Кузик, Штогрін.
Олександрія: Шевченко — Копина, Логінов, Кампуш, Мартинюк — Калюжний (Смирний, 76), Михайленко (Костишин, 86), Бєляєв (Де, 64) — Калітвінцев, Кулаков (Шостак, 65), Шулянський (Сігеєв, 76).
Попередження: Альваренга, Варакута — Брагару
На 17-й хвилині був вилучений Мігель Феррейра Кампуш (Олександрія) (грубе порушення).