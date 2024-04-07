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Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 7 квітня 2024 року.

У 23 турі УПЛ одеський Чорноморець приймав Олександрію та зумів втримати перемогу, перебуваючи у більшості.

Господарі поля ще у першому таймі відправили у ворота гостей три м'ячі, на що вони відповіли своїм результативним ударом. Із 17-ї хвилини зустрічі Олександрія грала у меншості. По перерві колектив Руслана Ротаня ще раз скоротив відставання, але зачепитися за нічию вони все ж не зуміли.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Чорноморець — Олександрія у 23-му турі української Прем'єр-ліги-2023/24:

Чорноморець — Олександрія 3:2

Голи: Бойчук, 10, Путря, 18 (пен.), Єрмаков, 44 — Шулянський, 45+2, Бєляєв, 52



Чорноморець: Варакута — Путря, Салюк, Гучек, Єрмаков — Бойчук (Ієде, 54), Васильєв, Брагару — Бадібанга (Альваренга, 74), Кузик, Штогрін.



Олександрія: Шевченко — Копина, Логінов, Кампуш, Мартинюк — Калюжний (Смирний, 76), Михайленко (Костишин, 86), Бєляєв (Де, 64) — Калітвінцев, Кулаков (Шостак, 65), Шулянський (Сігеєв, 76).



Попередження: Альваренга, Варакута — Брагару



На 17-й хвилині був вилучений Мігель Феррейра Кампуш (Олександрія) (грубе порушення).