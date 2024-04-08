Україна

Рівненський колектив оновив ланку функціонерів.

Рівненський Верес у двадцять третьому турі української Прем’єр-ліги здобув упевнену перемогу в домашній грі проти київської Оболоні.

Верес — Оболонь 3:0 Відео голів та огляд матчу УПЛ

І вже за кілька днів після цього успіху в структурі "червоно-чорних" відбулись певні зміни.

Клуб оголосив про переведення голови інформаційної служби Євгена Кучіна на посаду директора дитячої футбольної академії, яку раніше обіймав нинішній керманич головної команди Олег Шандрук.

При цьому на місце голови інформаційної служби перейшов SMM-менеджер Олександр Мичко.

Також змін зазнала й позиція старшого тренера команди U-19 — старший тренер дитячої футбольної академії Верес Станіслав Упілков суміщатиме роботу на цій посаді із своїми поточними обов’язками.

У наступному турі рівненський Верес зіграє на виїзді проти черкаського ЛНЗ.