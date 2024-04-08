Дивіться онлайн-трансляцію матчу 23 туру української Прем'єр-ліги.
фото ФК Динамо Київ
08 квітня 2024, 09:49
Сьогодні, 8 квітня, відбудеться матч двадцять третього туру української Прем’єр-ліги, у якому зіграють київське Динамо та черкаський ЛНЗ.
Матч пройде на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського у Києві. Стартовий свисток пролунає о 15:30 за київським часом.
Головним арбітром матчу буде Юрій Іванов, а за систему VAR відповідатиме Роман Блавацький.
Онлайн-трансляція:
Після 20 ігор Динамо набрало 44 очки й посідає третє місце в УПЛ, тоді як у ЛНЗ 25 балів після 22 матчів та десятий рядок відповідно.