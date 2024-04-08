Україна

Дивіться онлайн-трансляцію матчу 23 туру української Прем'єр-ліги.

Сьогодні, 8 квітня, відбудеться матч двадцять третього туру української Прем’єр-ліги, у якому зіграють київське Динамо та черкаський ЛНЗ.

Матч пройде на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського у Києві. Стартовий свисток пролунає о 15:30 за київським часом.

Головним арбітром матчу буде Юрій Іванов, а за систему VAR відповідатиме Роман Блавацький.

Онлайн-трансляція:

Після 20 ігор Динамо набрало 44 очки й посідає третє місце в УПЛ, тоді як у ЛНЗ 25 балів після 22 матчів та десятий рядок відповідно.