Україна

Півзахисник Руху прокоментував поразку від Шахтаря.

Львівський Рух поступився донецькому Шахтарю на Арені Львів у рамках двадцять третього туру української Прем’єр-ліги.

Шахтар — Рух 3:1 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення півзахисник "жовто-чорних" Таллес Бренер, на рахунку якого красень-гол у цій грі, прокоментував виступ власної команди.

"Ми знали, що нас чекає непростий матч проти лідера УПЛ. Гра розпочалась дуже важко для нас, команда пропустила два прикрих швидких м’ячі.

Потім Рух зумів перехопити ініціативу та більше атакувати. З’явились моменти поблизу воріт Шахтаря і в епізоді з моїм голом я отримав простір і відчув, що треба пробити.

Задоволений, що вдалось відзначитись, але шкода, що команда у підсумку поступилась", — заявив бразильський виконавець.

У наступному турі львівський Рух прийматиме криворізький Кривбас.