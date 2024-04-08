Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 8 квітня 2024 року.
Андрій Ярмоленко, фото: УПЛ
08 квітня 2024, 18:59
Динамо Київ несподівано втратило очки в матчі проти ЛНЗ.
Команда Олега Дулуба провалила старт зустрічі, але потім нав'язала шалену боротьбу претенденту на чемпіонський титул.
Огляд матчу:
Динамо Київ — ЛНЗ 1:1
Голи: Ярмоленко, 15 — Саліху, 40
Динамо Київ: Нещерет — Тимчик, Попов, Дячук, Вівчаренко (Дубінчак, 78) — Бражко (Пономаренко, 84), Андрієвський (Буяльський, 78) — Ярмоленко (Волошин, 63), Шапаренко, Кабаєв — Ванат.
ЛНЗ: Кучеренко — Норенков, Ковальов, Муравський, Саліху, Стасюк (Насонов, 69) — Бойко, Рибалка (Ейнел, 59), Яшарі — Молло (Хобленко, 46), Наумець (Г. Пасіч, 59).
Попередження: Вівчаренко, Дячук, Дубінчак — Бойко, Рибалка, Стасюк, Яшарі, Норенков, Тілль, Кучеренко.