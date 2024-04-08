Україна

Віцепрезидент Кривбаса Артем Гагарін озвучив цілі команди на поточний сезон.

У 23-му турі УПЛ Кривбас розписав мирову з Ворсклою — 1:1. Після гри віцепрезидент Кривбасу Артем Гагарін заявив, що команда не відмовляється від претензій на "золото" чемпіонату.

"Ми боремося за 1 місце. А за яке місце ми можемо виходити? У нас в УПЛ буває таке, звичайно, що деякі клуби спеціально випускають гравців, щоб посісти 3-тє місце. Ми таким займатися не будемо.

Ми взагалі вважаємо, що це некоректно, і за таке клуби мають бути покарані, щоб не було далі в інших клубів таких навіть бажань це зробити.

Тому ми виходимо в кожній грі за трьома очками й виходимо для того, щоб виграти золото. А як може бути інакше?", – сказав Гагарін.

Звіт про матч Кривбас — Ворскла читайте та Football.ua.