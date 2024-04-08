Україна

Віталій Буяльський повернувся після травми.

У матчі з ЛНЗ (1:1) капітан Динамо Віталій Буяльський уперше зіграв після травми, через яку був відсутній півтора місяця. Українець прокоментував своє повернення.

"Як самопочуття після повернення на поле? Чесно кажучи, поки не дуже, лише три повноцінних тренування провів із командою. Пропустив півтора місяця, потрібен час, щоб набрати форму.

Грати повний матч? Та ні, це навіть не обговорюється, оскільки багато пропустив і сам відчуваю, що поки не готовий.

Буду багато працювати на тренуваннях, щоб якомога швидше набрати форму", — сказав Буяльський.

Відеоогляд матчу Динамо — ЛНЗ.