Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку двадцять третього туру чемпіонату України, який відбудеться 9 квiтня та розпочнеться о 13:00.

Дніпровський Дніпро-1 та Зоря завершать програму двадцять третього туру української Прем’єр-ліги матчем на стадіоні "Дніпро-Арена" у Дніпрі.

ДНІПРО-1 — ЗОРЯ ВIВТОРОК, 9 КВIТНЯ, 13:00. "ДНІПРО-АРЕНА", ДНІПРО. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА FOOTBALL HUB

Головне, що треба відзначити в анонсі цієї гри – незрозуміло, заради кого проводиться цей чемпіонат. Точно не для вболівальників: тому що в годину буднього дня, ще й у місті, яке близько до лінії фронту, матч, який із ймовірністю відсотків у 90 перериватиметься повітряними тривогами, мало хто буде дивитись.

Це називається “допереносились”. Нові та нові перенесення ігор призвели до того, що зустріч срібного та бронзового призерів попереднього сезону можна було ставити хіба що на день вівторка. Багато матчів не зіграло Динамо, багато – Зоря, у якийсь момент вони мали зіграти один з одним, і календар вони один з одним, звичайно, не погоджували... Загалом, наступний матч Зоря зіграє у вівторок буднього дня – причому одного дня з матчами Реал — Ман Сіті та Арсенал — Баварія.

А так, буде дуже цікаво подивитися на Дніпро-1, в якому нарешті намітилося щось, що хоча б віддалено схоже на внутрішню конкуренцію. До центру оборони повернувся Сваток, до креативної зони – Лєднєв, принаймні на заміни наал виходити Третьяков – і Дніпро-1 відразу обіграв на виїзді складного суперника під назвою Колос. Цікаво, чи не вийде Третьяков у цій грі вже в основному складі.

Зоря, якщо говорити відверто, дограє сезон. Вилетіти чи навіть потрапити у перехідні матчі ця команда могла, лише перебуваючи зовсім не у формі – як було всю першу половину сезону. Тепер Зоря, здавалося б, нічого особливого не представляє (розгромно програти Динамо має бути соромно, ЛНЗ вчора показав, як стримувати цю команду), але впевнено виходить з гонки за виживання. Ще б пак: з такою фігурою, як Герреро, обігравати суперників рівня Металіст 1925, не дуже складно.

Подивимося, як гратиме проти нього атака Дніпра-1.

ЦІКАВІ ФАКТИ ВІД УПЛ

Зоря може здобути 240-у перемогу в УПЛ.

Дніпро-1 може зазнати 40-ї поразки або пропустити 150-й гол (ще 3 м’ячі) в УПЛ.

Зоря може 70-й раз в гостях зіграти внічию у чемпіонатах.

Домашня безвиграшна клубна антирекордна серія Дніпра-1 в УПЛ триває 3 гри: нічия та 2 поразки.

Підопічні Юрія Максимова з різних клубів можуть 50-й раз зіграти внічию в УПЛ.

40-й гостьовий матч Юрія Коваля біля керма різних клубів в УПЛ, у якому його підопічні можуть зазнати 30-ї виїзної поразки.

ПОТОЧНА ФОРМА

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ