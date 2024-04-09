Україна

Шахтар планує добряче заробити на продажі свого українського вихованця.

Атакуючий півзахисник національної збірної України та донецького Шахтаря Георгій Судаков у літнє трансферне вікно може змінити клубну прописку та відправитися на підвищення до іншого європейського чемпіонату.

Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, у підписанні 21-річного українського плеймейкера зацікавлені низка клубів англійської Прем'єр-ліги, проте які саме — наразі не вказується.

Зазначається, що в Шахтарі готові реалізувати ще один "дивовижний приріст капіталу" після продажу вінгера Михайла Мудрика до лондонського Челсі (70 млн + 30 млн бонусами).

Раніше повідомлялося, що трансфер Георгія Судакова коштуватиме влітку 80-90 мільйонів євро, а серед зацікавлених клубів фігурували Наполі, Ювентус, Барселона, Ліверпуль та португальські гранди.