Україна

Нова угода для воротаря розрахована на чотири роки.

Ворскла на своєму офіційному сайті оголосила про продовження контракту з воротарем Олександром Домолегою.

Нова угода з 20-річним українцем розрахована на чотири роки.

"Новий контракт – лише додатковий стимул для мене ще більше працювати, вдосконалювати свою майстерність та бути корисним команді", — сказав Домолега.

Минулого літа Домолега перебрався з юнацької команди до основної, проте він ще не дебютував у складі полтавського клубу на дорослому рівні.

Після 23 турів Ворскла набрала 30 очок і посідає сьоме місце у турнірній таблиці УПЛ.