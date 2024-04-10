Нова угода для воротаря розрахована на чотири роки.
Олександр Домолега, ФК Ворскла
10 квітня 2024, 19:24
Ворскла на своєму офіційному сайті оголосила про продовження контракту з воротарем Олександром Домолегою.
Нова угода з 20-річним українцем розрахована на чотири роки.
"Новий контракт – лише додатковий стимул для мене ще більше працювати, вдосконалювати свою майстерність та бути корисним команді", — сказав Домолега.
Минулого літа Домолега перебрався з юнацької команди до основної, проте він ще не дебютував у складі полтавського клубу на дорослому рівні.
Після 23 турів Ворскла набрала 30 очок і посідає сьоме місце у турнірній таблиці УПЛ.