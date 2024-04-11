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Хорватський тренер розповів про свою роботу у донецькому клубі.

Помічник головного тренера донецького Шахтаря Маріо Станич прокоментував свою роботу в клубі.

Напередодні хорватському фахівцю виповнилося 52 роки.

"Я старішаю, мені 52 роки, але всередині досі почуваюся дитиною. Сьогодні дійсно маємо вихідний, тож просто насолоджуватимемося чудовою погодою. Увечері проведемо щось на кшталт тимбілдингу для тренерського штабу, а потім усі разом повечеряємо.

Найкраща річ у роботі асистентом тренера – можливість бути на полі щодня, проводити тренування з гравцями, намагатися допомагати їм з розвитком. Найважливіше – мати гарні стосунки з футболістами, бути готовим підтримувати їх щодня. Я сам також намагаюся розвиватися, навчатися чогось у хлопців. Це дуже важливо.

Наразі ми очолюємо таблицю, граємо чудово. Найважливіше – зберігати максимальну концентрацію на чемпіонаті. В УПЛ дуже жорстке суперництво. Як гравець і тренер я розумію, наскільки складно дається чемпіонство.

Ми прагнемо бути на вершині таблиці, завоювати два трофеї. Готуємося до кожної гри крок за кроком, тому зосереджені на наступному матчі з Ворсклою. Це єдиний правильний спосіб, аби підготуватися і зберегти лідерство", — наводить слова Станича прес-служба клубу.

Після 21 матчу Шахтар набрав 49 очок та очолює турнірну таблицю УПЛ, випереджаючи Кривбас (23 матчі) на два бали. Динамо має 45 очок після 21 матчу.