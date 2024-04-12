Україна

Також із основною командою тренувався 16-річний воротар.

Захисник донецького Шахтаря Став Лемкін відновився після травми та готовий повернутися на поле. Про це повідомляє прес-служба "гірників".

21-річний ізраїльтянин повернувся до тренувань у загальній групі – востаннє він з'являвся на полі у середині вересня у матчі проти Оболоні.

Також додамо, що разом із командою Маріно Пушича тренувався 16-річний воротар Ростислав Баглай.

У нинішньому сезоні Лемкін провів лише три матчі.

Свій найближчий матч Шахтар реведе проти Ворскли. Гра відбудеться 14 квітня о 13:00 за Києвом.