Також із основною командою тренувався 16-річний воротар.
Став Лемкін, ФК Шахтар
12 квітня 2024, 11:45
Захисник донецького Шахтаря Став Лемкін відновився після травми та готовий повернутися на поле. Про це повідомляє прес-служба "гірників".
21-річний ізраїльтянин повернувся до тренувань у загальній групі – востаннє він з'являвся на полі у середині вересня у матчі проти Оболоні.
Також додамо, що разом із командою Маріно Пушича тренувався 16-річний воротар Ростислав Баглай.
У нинішньому сезоні Лемкін провів лише три матчі.
Свій найближчий матч Шахтар реведе проти Ворскли. Гра відбудеться 14 квітня о 13:00 за Києвом.