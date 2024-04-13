Україна

Тренер Кривбасу висловив думку щодо матчу у чемпіонаті.

Юрій Вернидуб розповів щодо матчу з Рухом в УПЛ.

"Насамперед скажу, що небагато змінилося і у Руха, і у нас. Якщо чесно, то ми підготувалися до цієї гри на основі тієї гри першого кола", — цитує ресурс УПЛ ТБ.

"Великий аналіз зробили, подивилися її декілька разів і зробили висновки. Тому я думаю, що сьогодні нам вдасться виправити ту гру, яку ми показали. А тоді, я вважаю, нас трохи, як то кажуть, перемололи молоді хлопці.

Насамперед, що хлопці з Руха грали 1 в 1, і ми не були готові до цього. Вони в кожному єдиноборстві нас випереджали, грали дуже щільно, тому ми поступилися. На основі цього ми зробили деякі сьогодні зміни в складі, щоб покращити нашу гру.

Сьогодні Рафа грає правого захисника, і в середину ми поставили Ілича.

Вони вже на останньому етапі відновлення, все добре, але ми не хотіли форсувати. Дуже великий ризик. У нас ще багато ігор попереду, і ми не хотіли, щоб він вийшов і на 15-й хвилині попросив заміну. Тому ми залишили їх вдома, вони готуються на наступну гру.

Думаю, його тяжко здивувати, а ви все побачите на полі".

В матчі українського чемпіонату Кривбас зіграв в нічию з Рухом.