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Олександрія — Динамо Київ 0:1
Гол: Бражко, 64

Олександрія: Шевченко — Копина, Логінов, Кравченко (Сігеєв, 74), Мартинюк — Калюжний, Шостак (Бєляєв, 60), Ковалець — Калітвінцев, Кулаков (Костишин, 83), Шулянський (Безерра, 74).

Динамо Київ: Бущан — Тимчик, Попов, Дячук, Вівчаренко — Бражко, Андрієвський — Волошин, Шапаренко, Кабаєв (Ярмоленко, 85) — Ванат.

Попередження: Ковалець — Волошин

На 45-й хвилині був вилучений Назар Волошин (Динамо Київ) (друге попередження). 