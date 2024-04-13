Україна

Гол Бражка приніс Динамо Київ вистраждану перемогу в меншості над Олександрією

Матч на НІці тривалістю в понад чотири години нарешті добіг до завершення.

Олександрія — Динамо Київ, фото ФК Динамо Київ

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Олександрія — Динамо Київ 0:1

Гол: Бражко, 64



Олександрія: Шевченко — Копина, Логінов, Кравченко (Сігеєв, 74), Мартинюк — Калюжний, Шостак (Бєляєв, 60), Ковалець — Калітвінцев, Кулаков (Костишин, 83), Шулянський (Безерра, 74).



Динамо Київ: Бущан — Тимчик, Попов, Дячук, Вівчаренко — Бражко, Андрієвський — Волошин, Шапаренко, Кабаєв (Ярмоленко, 85) — Ванат.



Попередження: Ковалець — Волошин



На 45-й хвилині був вилучений Назар Волошин (Динамо Київ) (друге попередження).