Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 13 квітня 2024 року.
Олександрія — Динамо Київ, фото: УПЛ
13 квітня 2024, 22:28
Гол Бражка приніс Динамо Київ вистраждану перемогу в меншості над Олександрією.
Матч на Ніці тривалістю в понад чотири години нарешті добіг до завершення.
Огляд матчу:
Олександрія — Динамо Київ 0:1
Гол: Бражко, 64
Олександрія: Шевченко — Копина, Логінов, Кравченко (Сігеєв, 74), Мартинюк — Калюжний, Шостак (Бєляєв, 60), Ковалець — Калітвінцев, Кулаков (Костишин, 83), Шулянський (Безерра, 74).
Динамо Київ: Бущан — Тимчик, Попов, Дячук, Вівчаренко — Бражко, Андрієвський — Волошин, Шапаренко, Кабаєв (Ярмоленко, 85) — Ванат.
Попередження: Ковалець — Волошин
На 45-й хвилині був вилучений Назар Волошин (Динамо Київ) (друге попередження).