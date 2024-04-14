Солідне досягнення авторства воротаря.
Георгій Бущан, Getty Images
14 квітня 2024, 14:34
Георгій Бущан провів 60-ий сухий матч у складі Динамо в усіх можливих турнірах — повідомляє офіційний сайт клубу.
Воротар не пропустив у 49 матчах УПЛ, 3 – в Кубку України та 8 – у єврокубках. Дебютний матч Георгія без пропущеного голу відбувся 2 листопада 2017 року — тоді Динамо на виїзді переграло Янг Бойз 1:0. Цього результату вдалося досягнути з Олександрією, який вдалося виграти 1:0 завдяки м'ячу Володимира Бражка.
Наразі за цим показником Бущан поступається лише Олександру Шовковському, який зіграв 316 сухих зустрічей.
Цього сезону 29-річний гравець провів 23 матчі в усіх можливих турнірах.