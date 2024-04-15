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Керманич Шахтар прокоментував пошкодження ключового гравця.

У рамках двадцять четвертого туру української Прем’єр-ліги донецький Шахтар мінімально обіграв полтавську Ворскла в гостьовому поєдинку.

Ворскла — Шахтар 0:1 Відео гола та огляд матчу УПЛ

На 88 хвилині поле через травму залишив ключовий гравець "гірників" у цьому сезоні — півзахисник Георгій Судаков, якого вимушено замінив Тарас Степаненко.

Після завершення гри головний тренер Маріно Пушич прокоментував стан окремих виконавців власної команди.

"Ракіцький і Егіналду знову травмувались, тому, на жаль, вони не змогли бути з нами. Але ми очікуємо, що за кілька днів вони повернуться на поле і продовжать працювати з командою. Наразі вони тренуються за індивідуальною програмою, бо коли ти маєш повторну травму, потрібно більше часу, щоб повернутися до командних занять. Тому вони роблять кроки, але вони ще не готові.

Щодо Судакова, то побачимо завтра. Маю сказати, що у випадку з такими гравцями, як Судаков, суперники завжди намагаються кинути йому виклик, сфолити на ньому, і ви бачили перший тайм — такі фоли, потрібно передивитись.

Дивіться, ми граємо у футбол заради таких гравців, і в нас їх багато, таких виконавців, які можуть красиво грати у футбол. І нам потрібно їх захищати, не допускати "вбивчих" підкатів та іншого, на що ніяк не реагують, адже ми повинні захищати футбол. І це те, чого я прошу: захищати футбол. І в цьому питання.

А потім я чую від усіх вас про це. Так, він травмувався. І чи вам подобається, що він травмувався, один із найважливіших гравців збірної?

Я не кажу, що проти нього не можна робити підкати. Звісно, можна. Ми граємо в жорстку гру, але в жорстких іграх існують межі

І я сьогодні хотів бачити ці межі, а не таку червону картку, яку ми отримали, коли Зубков намагався відібрати м’яч на підбиранні. Це не захист гри, це її руйнування. Це те, що я хотів сказати, більше мені нема чого додати", — заявив боснійський фахівець.

У наступному матчі донецький Шахтар гостюватиме в луганської Зорі.