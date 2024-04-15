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Керманич Динамо Київ прокоментував перемогу над Олександрією.

Київське Динамо в рамках двадцять четвертого туру української Прем’єр-ліги в меншості на чужому полі здолало Олександрію.

Олександрія — Динамо 0:1 Відео голу та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "біло-синіх" Олександр Шовковський прокоментував виступ власної команди.

"Вітаю наших уболівальників із перемогою. Дякую нашим захисникам і захисницям за можливість проводити матчі. Ви самі бачили, що сьогодні були довгі перерви через повітряну тривогу, і ми всі мали пройти в укриття.

Можливо, це зіграло нам на руку, ураховуючи те, як відбувалися події на футбольному полі. Результат здобуто. Ми мали забивати й у першому таймі, коли були для цього чудові можливості. Добре, що проявили характер, бійцівські якості, чоловічу настирність та відповідальність за себе і свого партнера по команді, який отримав дві необов’язкові жовті картки.

Одразу хочу пояснити ситуацію з відсутністю Нещерета у складі: у нього була висока температура, він не готувався до гри через інфекцію. Також температура вчора піднялася й у Сироти, тому його теж не було у заявці. Тож не шукайте того, чого немає.

Іноді матчі відбуваються не за сценарієм. Таким був поєдинок з ЛНЗ. При повній перевазі ми мали вигравати, забезпечувати більш комфортний рахунок, але, на жаль, помилка вплинула на результат.

Сьогодні ми добре підготувалися до нашого суперника, розуміли, як вони будуть грати та за рахунок чого ми можемо досягти успіху, проявивши свої сильні якості. У нас були можливості для реалізації моментів, які ми створили, та, на жаль, не вдалось забити. Потім була одна жовта картка, зразу друга — і це перевернуло гру з ніг на голову.

Далі нам потрібно було перебудовуватись, розуміти яким шляхом ми можемо нівелювати кількісну перевагу суперника у середині поля. Потрібно було терпіти, дещо змінювати та шукати свій шанс у контратаках, про що я і сказав хлопцям.

Під час вимушених перерв, які у нас були, я запевняв команду у тому, що така можливість у нас обов’язково буде. Так і сталось. Хочу подякувати хлопцям за їхню старанність, бійцівські якості та готовність відпрацьовувати за свого партнера по команді. Так виграються матчі і не лише матчі", — заявив український фахівець.

У наступному матчі київське Динамо гостюватиме в закарпатського Миная.