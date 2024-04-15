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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 24-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють харківський Металіст 1925 та дніпровський Дніпро-1.

Харківський Металіст 1925 та дніпровський Дніпро-1 зіграють на стадіоні Лівий Берег у рамках двадцять четвертого туру української Прем'єр-ліги.

Віктор Скрипник, після нічиєї проти ковалівського Колосу (1:1), залучив до стартового складу той самий перелік виконавців.

Юрій Максимов, на тлі нічиєї проти луганської Зорі (2:2), використав із перших хвилин Пасіча ліворуч у захисті, тоді як Очеретько зіграє ліворуч в атаці, а Третьяков очолить напад.

Металіст 1925: Мозіль — Жичиков, Імереков, Фарина, Капінус — Габелок — Юсов, Дмитренко — Юрченко — Борячук, Сидоров.

Запасні: Проценко, Сидоренко, Обіная, Безуглий, Вачіберадзе, Смітюх, Панченко, Гармаш, Фрімпонг.



Дніпро-1: Волинець — Пасіч, Сваток, Сарапій, Мірошніченко — Бабенко, Рубчинський — Гуцуляк, Очеретько, Лєднєв — Третьяков.

Запасні: Юрчук, Кінарейкін, Горбунов, Авраменко, Танчик, Гаджиєв, Мельниченко, Шолупець.



Гра Металіст 1925 — Дніпро-1 почнеться о 18:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.