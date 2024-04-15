Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 24-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють харківський Металіст 1925 та дніпровський Дніпро-1.
Максим Третьяков, фото СК Дніпро-1
15 квітня 2024, 17:10
Харківський Металіст 1925 та дніпровський Дніпро-1 зіграють на стадіоні Лівий Берег у рамках двадцять четвертого туру української Прем'єр-ліги.
Віктор Скрипник, після нічиєї проти ковалівського Колосу (1:1), залучив до стартового складу той самий перелік виконавців.
Юрій Максимов, на тлі нічиєї проти луганської Зорі (2:2), використав із перших хвилин Пасіча ліворуч у захисті, тоді як Очеретько зіграє ліворуч в атаці, а Третьяков очолить напад.
Металіст 1925: Мозіль — Жичиков, Імереков, Фарина, Капінус — Габелок — Юсов, Дмитренко — Юрченко — Борячук, Сидоров.
Запасні: Проценко, Сидоренко, Обіная, Безуглий, Вачіберадзе, Смітюх, Панченко, Гармаш, Фрімпонг.
Дніпро-1: Волинець — Пасіч, Сваток, Сарапій, Мірошніченко — Бабенко, Рубчинський — Гуцуляк, Очеретько, Лєднєв — Третьяков.
Запасні: Юрчук, Кінарейкін, Горбунов, Авраменко, Танчик, Гаджиєв, Мельниченко, Шолупець.
Гра Металіст 1925 — Дніпро-1 почнеться о 18:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.