Україна

Захисник Металіста 1925 Максим Імереков поділився враженнями від матчу проти Дніпра-1.

Герой матчу Максим Імереков Металіст 1925 — Дніпро-1 прокоментував нічийний результат (1:1) у матчі УПЛ.

"Сьогодні видалася тяжка гра, ми готувалися до цього. Ми знали, що Дніпро-1 дуже добре грає з м'ячем. Перший тайм, мабуть, трошки нам не вдався, не встигали перебирати гравців. У перерві тренер нам підказав, як правильно перебирати, коли вони розпочинають атаки й, я вважаю, що ми більш правильно почали грати.

Емоції були більш позитивні, але їх не можна порівнювати з перемогою, бо ми заробили лише один бал", — сказав Імереков.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Металіст 1925 — Дніпро-1.