Украина: Вторая лига

Друголігова команда підписала відомого футболіста.

Друголіговий Звягель оголосив про перехід експівзахисника Вереса Андрія Блізніченка.

Президент клубу Дмитро Костюк дав коментар з цього приводу.

"Ще десять років тому, в розмовах про футбол звягелян Блізніченко у свої 20 вже був легендою в місті. В той час єдиний вихованець місцевого футболу, що грав у Вищій лізі, ще й в потужному "Дніпрі", гравець молодіжної збірної України.

А в самому ж Звягелі тоді навіть клубу не було, неймовірно було уявити, що Андрій колись повернеться грати в нашому місті. З того часу Андрій зробив яскраву кар'єру, грав закордоном, здобував трофеї, останнім клубом був представник елітного дивізіону — рівненський "Верес" і на мою думку він був кращим в команді і вніс неоціненний вклад в те, що команда зберегла прописку в УПЛ.

Тому я впевнений, що Андрій нам допоможе і радий тому, що він погодився на мою пропозицію перейти в ПФК "Звягель"! І принагідно дякую за такого сина чудовому тренеру, тренеру ДЮКФП Звягель і нашої аматорської команди "Звягель" Валерію Анатолійовичу Блізніченку, який зумів виховати двох синів для гри на рівні УПЛ, що є унікальним досягненням", — сказав Костюк.

Андрій Блізніченко родом зі Звягеля. На дитячо-юнацькому рівні виступав за запорізький Металург, а професійну кар’єру розпочинав у Дніпрі, де робив перші кроки в УПЛ та єврокубках.

Андрій також більш ніж активно грав у юнацьких та молодіжних збірних України, за які має 76 матчів та 13 голів! Виступав також за турецький Карабюкспор та молдовський Шериф, з яким двічі ставав чемпіоном країни та вигравав Кубок Молдови! Після цього грав за рівненський Верес в УПЛ!