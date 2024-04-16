Футзал

Наставник "синьо-жовтих" поділився своїми думками після гри з Бразилією.

Головний тренер збірної України з футзалу Олександр Косенко прокоментував поразку своєї команди у матчі проти Бразилії на турнірі у Литві.

"Я б не сказав, що ми провели два різні тайми. Просто бразильці одразу покарали за наші помилки. Три помилки. Одразу карають. Майстерність висока — індивідуальна, командна. Добре пресингують. Я думаю, це була дуже корисна гра, і ми моментами мали доволі непоганий вигляд. Найголовніше — проаналізувати й готуватися далі. А так — я вважаю, що краще таку гру зіграти. Моментами ми проявляли себе дуже непогано, тому рухаємося далі.

Вразило те, що хлопці з бажанням грали. Часом непогано комбінували, десь наприкінці не вистачило реалізації. Якби забили за нічийного рахунку... Моменти були... Коли один, два м'ячі пропускали — моменти були. І в першому таймі були дуже гарні моменти. Просто не забили. Але сподобалося те, що й за рахунку 0:5 ми не опустили руки. Ми продовжили грати, тому що це товариська зустріч, і хотіли другий тайм виграти, щоб він пішов нам на користь. Вважаю, що нам вдалося, незважаючи на такий рахунок, я задоволений тим, як ми сьогодні грали", — наводить слова Косенка прес-служба АФУ.

Нагадаємо, у першому поєдинку Україна обіграла Литву (5:2).

Свій наступний матч "синьо-жовті" проведуть проти Франції. Гра відбудеться сьогодні, 16 квітня, о 17.00.