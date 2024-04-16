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Українському плеймейкеру також подобається стиль гри Луки Модрича та Андреса Іньєсти.

Атакуючий півзахисник донецького Шахтаря та національної збірної України Георгій Судаков поспілкувався з журналістом Беном Джейкобсом, назвавши свій топ-3 футболістів, гра яких йому подобається найбільше.

21-річний українець одразу виділив універсального нападника Манчестер Сіті Філа Фодена, а також назвав володаря Золотого м'яча-2018 Луку Модрича із мадридського Реала та легендарного півзахисника Барселони Андреаса Іньєсту.

"Станом на зараз мій кумир — це Філ Фоден. Мені дуже подобається, як він грає. Він неймовірний футболіст. Мені також дуже подобається Лука Модрич, і можу виділити третього гравця – це Андреас Іньєста", — сказав Судаков для CaughtOffside.

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Крім того, Георгій поділився думкою щодо свого друга та партнера по національній збірній Михайла Мудрика, який взимку 2023 року перейшов до лондонського Челсі з Шахтаря за рекордні для українського футболу 100 мільйонів євро з урахуванням бонусів.

"Михайло — неймовірно талановита і працьовита людина. Я впевнений, що він володіє всіма необхідними якостями, необхідними для того, щоб зрештою виграти Золотий м’яч.

Щодо нашого потрапляння на Євро-2024, то це неймовірне досягнення для всієї збірної та нашої країни. І, звичайно, війна триває, ми сподіваємось стати джерелом для натхнення на цьому турнірі та подарувати позитивні емоції нашій країні", — додав український молодий півзахисник.