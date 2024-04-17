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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 16-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють закарпатський Минай та Динамо Київ.

Закарпатський Минай та Динамо Київ зіграють поміж собою перенесений матч шістнадцятого туру української Прем'єр-ліги на полі стадіону Динамо ім. В. Лобановського.

Желько Любенович, після нічиєї проти київської Оболоні (1:1), залучив до стартового складу Бандуру до рамки воріт, тоді як Нємчанінов розташується в центрі захисту, а в нападі гратиме пара нападників – Кіріл Попов та Демиденко.

Олександр Шовковський, на тлі перемоги над Олександрією (1:0), використав із перших хвилин Дубінчака ліворуч у захисті, тоді Ярмоленко та Буяльський повернуться до півзахисту.

Минай: Бандура — Кисіль, Нємчанінов, Скиба, Дмитрук — Кораблін, Вітенчук, Петько, Вакула — Демиденко, К. Попов.

Запасні: Росул, Кемкін, Вашкеба, Тищук, Устименко, Семотюк, Гунічев, Ременяк, Піддубний, Корнійчук, Матюшенко.



Динамо Київ: Бущан — Тимчик, Д. Попов, Дячук, Дубінчак — Андрієвський — Волошин, Ярмоленко, Буяльський, Кабаєв — Ванат.

Запасні: Нещерет, Вівчаренко, Шепелєв, Шапаренко, Караваєв, Супряга, Діалло, Михавко, Царенко, Біловар, Беніто, Пономаренко.



Гра Минай — Динамо Київ почнеться о 15:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.