Україна

Наставник "біло-синіх" поділився своїми думками після гри з Минаєм.

Головний тренер київського Динамо Олександр Шовковський прокоментував перемогу своєї команди у матчі УПЛ проти Миная (3:1), а також розповів про відсутність півзахисника Володимира Бражка.

"Вітаю всіх уболівальників Динамо з перемогою. Нарешті, ми зіграли цей матч. Матч із незвичними обов'язками. Як ви знаєте, у минулому турі у грі з Олександрією у нас було вилучення, але так як цей матч догравався, а розпочався він ще в грудні, ми отримали дозвіл на те, що Волошин може зіграти в цьому матчі. В будь-якому випадку, хоч ми випустимо його у стартовому складі, хоч не випустимо, він має пропустити наступний матч з Поліссям.

Крім того, ви мабуть знаєте, що за регламентом ті гравці які виходили у стартовому складі на цей матч у грудні, якщо вони не виходили у стартовому складі у цьому матчі, не могли бути заявленими на цю гру. Тому у нас були певні зміни у стартовому складі. Ми дали можливість зіграти тим гравцям, які багато пропустили, планували заміни. В принципі, готувались до цієї гри традиційно, без якихось думок. Ми розуміємо, що нам важливо у кожній грі перемагати, для нас кожна гра – це фінал.

Відсутність Володимира Бражка? На пресконференції в Олександрії я казав, що у нас є якась застуда чи інфекція в команді. Після гри з ЛНЗ захворів Нещерет, вночі перед грою з Олександрією піднялася висока температура у Сироти, він був виключений з заявки на гру. Після гри з Олександрією так само захворів Бражко – у нього була висока температура, тож він не зміг взяти участь у грі з Минаєм.

У нас в команді 24 польових гравці та чотири воротарі. Кожен доводить свої претензії на те, щоб грати у стартовому складі, в тренувальному процесі. На сьогоднішній день Олександр Караваєв перебуває трохи не в тих кондиціях, на які ми розраховуємо. Але він в обоймі. Я розглядав можливість випустити його на поле у цій грі. Але якби я не випустив у старті Тимчика, то не зміг би взагалі розраховувати на нього у цьому матчі.

Момент з Бущаном, який вийшов далеко з воріт за рахунку 2:1? Якщо говорити про конкретний епізод, на мою думку більш відповідально та впевнено мали зіграти наші центральні захисники. Була висока свічка, м’яч довго висів у повітрі. Вони були першими на м’ячі й могли спокійно відкинути м’яч голкіперові. Ми могли на рівному місці подарувати гол нашому супернику. Тому в мене була така реакція.

Я собі вже задавав питання, що другий тайм відрізняється від першого. Дійсно, ми провели два різні тайми, і якщо в першому таймі повністю домінували, мали ігрову перевагу, забили два м’ячі, могли забивати більше, те, як грали в другому таймі, як на мене, команда рівня Динамо не має так грати. У другому таймі мені здалося, що грали дві рівні команди", - наводить слова Шовковського прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Минай – Динамо Київ.