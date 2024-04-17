Україна

Фахівець поділився своїми думками після гри з "біло-синіми".

Головний тренер Миная Желько Любенович прокоментував поразку своєї команди у матчі УПЛ проти київського Динамо (1:3).

"Ви знаєте, що за регламентом мають грати футболісти, які грали взимку, тому ми їх випустили зі старту. Але в перерві, коли вже зробили заміни, це пішло на користь. Тому, як ви помітили, другий тайм добре вдався. Хочу відзначити, що саме другий тайм – показник того, до чого ми прагнемо, який футбол ми хочемо показувати.

На жаль, нам знову трохи не вистачило, як і в попередніх іграх з Оболонню, Поліссям, Олександрією. Завжди нам трохи не вистачає. Але в нас були дуже хороші моменти у другому таймі, де можна й треба було забивати. Шкода, що не забили, бо потім була б зовсім інша ситуація. Будемо ще більше працювати, щоб до цього рівня дійти.

Гольова комбінація напрацьована? Не можу сказати, що саме так ми працюємо на тренуванні, але відпрацьовуємо постійно саме цей пас, не просто б’ємо по м'ячу, а хочемо грати в футбол з усіма.

У нас графік з самого початку важкий. Ми на останньому місці, з яким би суперником не грали – вони за класом сильніші за нас. Але нічого, ми не здаємося, віримо в себе. Будемо рухатися далі та сподіватися, що встигнемо наздогнати команди, які перед нами.

Чи задоволений діями Бандури та Нємчанінова? Дуже задоволений, тому що мало ігрової практики. Особливо Бандура, він у мене перший раз тільки грає. Тому я ними дуже задоволений. Вони сьогодні були лідерами на полі та показали, що на них можна розраховувати в майбутньому.

В нас попереду два домашні матчі з Рухом та Чорноморцем. Мені здається, що ці два матчі будуть вирішальними для того, залишимося ми в УПЛ чи ні", — сказав Любенович в ефірі УПЛ ТБ.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Минай – Динамо Київ.