Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 17 квітня 2024 року.

У рамках перенесеного матчу 15-го туру української Прем'єр-ліги київська Оболонь у гостях зіпсувала Олександрії неймовірний камбек завдяки голу Ігоря Краснопіра на сьомій компенсованій хвилині.

Найцікавіше в цьому протистоянні загалом відбулося вже у заключному відрізку протистояння, коли на 80-ій хвилині Ростислав Тарануха відкрив рахунок у матчі на користь "пивоварів" завдяки успішно реалізованому пенальті.

Втім, радіти перемозі Оболоні було зарано, бо на 88-ій хвилині Владислав Погорілий повернув рівновагу в рахунку, а Даніл Скорко завдяки успішному удару з пенальті взагалі вивів Олександрію вперед. Проте, як зазначалося вище, останнє слово все ж було за киянами — 2:2.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Олександрія — Оболонь у матчі 15-го туру української Прем'єр-ліги-2023/24:

Олександрія — Оболонь 2:2

Голи: Погорілий, 88, Скорко, 90+2 (пен.) — Тарануха 80 (пен.), Краснопір, 90+7

На 44-й хвилині Іван Калюжний (Олександрія) не забив пенальті (воротар).

Олександрія: Єрмаков — Копина (Скорко, 86), Логінов (Білошевський, 71), Кампуш, Мартинюк — Калюжний, Михайленко (Погорілий, 86), Ковалець — Калітвінцев (Безерра, 72), Кулаков, Шулянський (Бєляєв, 54).



Оболонь: Федорівський — Нагієв (Косовський, 62), Приймак, Дубко, Лук’янчук, Осман — Черненко, Мороз (Чернов, 61), Груша (Прокопенко, 46) — Вишневський (Краснопір, 46), Тарануха (Вовкун, 87).



Попередження: Бєляєв, Єрмаков — Мороз, Прокопенко