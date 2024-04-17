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Олександрія — Оболонь 2:2
Голи: Погорілий, 88, Скорко, 90+2 — Тарануха 80 (пен.), Краснопір, 90+7

На 44-й хвилині Іван Калюжний (Олександрія) не забив пенальті (воротар).

Олександрія: Єрмаков — Копина (Скорко, 86), Логінов (Білошевський, 71), Кампуш, Мартинюк — Калюжний, Михайленко (Погорілий, 86), Ковалець — Калітвінцев (Безерра, 72), Кулаков, Шулянський (Бєляєв, 54).

Оболонь: Федорівський — Нагієв (Косовський, 62), Приймак, Дубко, Лук’янчук, Осман — Черненко, Мороз (Чернов, 61), Груша (Прокопенко, 46) — Вишневський (Краснопір, 46), Тарануха (Вовкун, 87).

Попередження: Бєляєв, Єрмаков — Мороз, Прокопенко