Починаючи від 80 хвилини глядачі змогли спостерігати за голами обох команд на Ніці.
Олександрія — Оболонь, фото УПЛ
17 квітня 2024, 20:05
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Олександрія — Оболонь 2:2
Голи: Погорілий, 88, Скорко, 90+2 — Тарануха 80 (пен.), Краснопір, 90+7
На 44-й хвилині Іван Калюжний (Олександрія) не забив пенальті (воротар).
Олександрія:
Єрмаков — Копина (Скорко, 86), Логінов (Білошевський, 71), Кампуш, Мартинюк — Калюжний, Михайленко (Погорілий, 86), Ковалець — Калітвінцев (Безерра, 72), Кулаков, Шулянський (Бєляєв, 54).
Оболонь:
Федорівський — Нагієв (Косовський, 62), Приймак, Дубко, Лук’янчук, Осман — Черненко, Мороз (Чернов, 61), Груша (Прокопенко, 46) — Вишневський (Краснопір, 46), Тарануха (Вовкун, 87).
Попередження: Бєляєв, Єрмаков — Мороз, Прокопенко