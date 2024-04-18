Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку десятого туру чемпіонату України, який відбудеться 18 квiтня та розпочнеться о 15:30.

Зоря та Шахтар завершать програму десятого туру української Прем’єр-ліги.

ЗОРЯ — ШАХТАР ЧЕТВЕР, 18 КВIТНЯ, 15:30. "ЛIВИЙ БЕРЕГ". ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ — УНIАН

Безліч переносів у першій частині сезону змусили Зорю грати якусь подобу суперсерій. Спочатку луганчани з перервою на одну гру з Металістом 1925 грали два матчі з Динамо, тепер доведеться двічі поспіль зіграти з Шахтарем. Вкрай незручно – думаю, всі розуміють, що це серйозно знижує потенціал тих самих “мужиків”, які давно славляться любов'ю шокувати грандів. Думаю, Коваль та його команда з цікавістю стежили за перипетіями гри Олександрії з Оболонню – завдання порятунку Зоря, незважаючи на явний прогрес, ще не вирішила.

При цьому в тому, щоб грати з Шахтарем саме зараз, в Зорі є й свої переваги. Чемпіон, звісно, виграв репетицію фіналу Кубка, але зробив це дорогою ціною. По-перше, червону картку отримав Зубков; по-друге, травмувався Судаков. А це, в принципі, перша та друга опції “гірників” з креативу. Олександр просто найкращий за системою “гол плюс пас” у команді; Георгій впливає на гру тонше, але не менш важливий.

При цьому Шахтар не був би ні чемпіоном, ні навіть грандом, якби він не мав довгої лави запасних. Тому інтрига скоріше у тому, хто і як мінятиме лідерів. Із Зубковим все зрозуміло по кадрах: звичайно, це Швед, який зовсім недавно отримав шанс, зробив усе, що тільки можна, з Оболонню – і покірно повернувся до запасу. З Судаковим розклад цікавіший – і просто прізвищем не поясниш. Швидше за все, вище підніметься Криськів, бо Степаненку в будь-якому разі настав час повертатися в основу – але цікаво буде подивитися, на кому буде останній пас. Можливо, шанс отримає насамперед Бондаренко – як плеймейкер.

І, звичайно, цікаво, як Зоря усьому цьому протистоятиме. Якщо говорити про методи “старої школи”, яку Юрій Коваль після від'їзду Луческу репрезентує найяскравіше в лізі, то можна чекати насичення центру поля. Опорник Башич чудово розпочав рік, а от по Яцику – 21-річним футболістом, який зовсім недавно почав грати на професійному рівні – є сумніви. Втім, він орендований у Динамо, тож має набиратися досвіду баталій із Шахтарем, якщо хоче отримати шанс у Києві.

ЦІКАВІ ФАКТИ:

Переможний серіал Шахтаря триває в Чемпіонаті 9 ігор. Безпрограшний гостьовий серіал Шахтаря триває в УПЛ 10 ігор: 7 перемог та 3 нічиї. Домашня безнічийна серія Зорі в Чемпінаті триває 5 ігор: 4 перемоги та поразка. Шахтар на полях суперників не пропускає голів в УПЛ впродовж 362-х хвилин. 10-й гол в УПЛ може забити Єгор Назарина (Шахтар).

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