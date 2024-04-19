Найближчі матчі Шахтаря відбудуться без вінгера.
Олександр Зубков, Getty Images
19 квітня 2024, 23:27
Олександр Зубков не гратиме в двох найближчих матчах Шахтаря через червону картку, яку вінгер отримав у матчі з Ворсклою — повідомляє офіційний сайт УАФ.
В другому таймі зустрічі Олександр вдарив ногою по голові Павла Ісенка, за що арбітр і видалив його з поля.
Таким чином, Зубков пропустить матчі Шахтаря з Зорею 22 квітня і ЛНЗ 27 квітня. В асоціації футболу також прокоментували даний епізод.
Цього сезону 27-річний гравець провів 32 матчі в усіх можливих турнірах, забив 6 голів і віддав 12 асистів.