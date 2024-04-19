Україна

Найближчі матчі Шахтаря відбудуться без вінгера.

Олександр Зубков не гратиме в двох найближчих матчах Шахтаря через червону картку, яку вінгер отримав у матчі з Ворсклою — повідомляє офіційний сайт УАФ.

В другому таймі зустрічі Олександр вдарив ногою по голові Павла Ісенка, за що арбітр і видалив його з поля.

Таким чином, Зубков пропустить матчі Шахтаря з Зорею 22 квітня і ЛНЗ 27 квітня. В асоціації футболу також прокоментували даний епізод.

Цього сезону 27-річний гравець провів 32 матчі в усіх можливих турнірах, забив 6 голів і віддав 12 асистів.