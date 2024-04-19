Україна

УАФ подав огляд спірних моментів минулих матчів чемпіонату України.

Комітет арбітрів УАФ разом із консультантом арбітражу Ніколою Ріццолі пояснили спірні епізоди у матчах 24 туру української Прем'єр-ліги.

Оболонь— Минай. Арбітр — Максим Козиряцький. ВАА — Андрій Коваленко.

9 хв.

Aсистент арбітра-2 помилково зафіксував положення "поза грою" у нападника №9 Миная (у таких ситуаціях ми маємо пам'ятати, що при арбітражі із системою ВАА потрібно затримати подачу сигналу прапорцем до завершення активних атакувальних дій). Арбітр правильно вирішує витримати паузу, щоб побачити результат завершення небезпечної атаки (і, як наслідок, надати можливість для втручання/виправлення ВАА) і карає воротаря за явний фол. Перше рішення на полі — вільний удар, тому що (за твердженням асистента) нападник перебуває в положенні "поза грою".

ВАА правильно перевіряє та втручається в цю ситуацію, яка визначається фактичним рішенням (перегляд на полі (ПНП) не потрібен), тому що арбітр прийняв своє рішення на полі (у разі відсутності "поза грою") — штрафний удар/червона картка за ЗОГМ.

52 хв.

Гравець №4 (Оболонь), намагаючись зіграти в м’яч головою, використовує руку (лікоть) та б'є суперника в обличчя. Ця дія є явною, небезпечною (нерозважливою) дією, яка повинна бути покарана фолом (у межах штрафного майданчика — пенальті) і жовтою карткою (така дія не вважається намаганням зіграти в м'яч і тому потребує покарання).

ВАА правильно втрутився та рекомендував ПНП із вищезгаданої причини, після чого арбітр правильно призначив пенальті.

56 хв.

Воротар після того, як арбітр дозволив пробити пенальті, і до того, як нападник (виконавець удару) торкнувся м'яча, просувається вперед, не ставлячи принаймні одну ногу (або її проєкцію) на лінію воріт. Відбиваючи удар із пенальті, воротар вчиняє порушення, захищаючи ворота від гола. Оскільки це перше порушення воротарем, то виконання удару з пенальті буде повторюватися без винесення йому жовтої картки (яку буде винесено у разі наступного порушення). Слід додати, що арбітр правильно проконсультував воротаря перед виконанням пенальті, нагадавши йому про важливість не просуватися вперед до виконання удару.

ВАА правильно здійснив перевірку фактичних дій воротаря та рекомендував, за наявності чітких відеодоказів, повторити виконання цього пенальті.

Олександрія — Динамо. Арбітр — Олексій Деревінський. ВАА — Ігор Пасхал.

45 хв.

Гравець №9 (Динамо), намагаючись зіграти головою, використовує руку (лікоть), завдаючи удару по обличчю суперника. Ця дія є явно небезпечною (нерозважливою) дією, яка повинна бути покарана фолом, і має бути винесена жовта картка.

ВАА робить мовчазну перевірку, оскільки в таких ситуаціях не йдеться про червону картку (тут немає надмірної сили в діях нападника).

64 хв.

Гравець №4 (Олександрія) втрачає контроль над м'ячем через невдалу передачу назад (спроба виконана правою ногою) і збивається з кроку, у цей момент нападник №6 (Динамо) бореться з ним у чесній манері, не вчиняючи при цьому фолу. Слід підкреслити, що арбітр повністю контролює ситуацію і знаходиться на оптимальній відстані. Технічно слід враховувати, що нога нападника (№6) уже зайняла положення перед суперником (стопа повністю стоїть на землі) і що саме №4 торкається гравця Динамо за задню частину бутси. Із цих причин у цій ситуації правильно не зафіксовано фолу.

Із наведених вище причин ми не очікуємо втручання системи ВАА в даному випадку. Ця дія (хоча вона може мати невеликі дискусійні питання), безумовно, не може вважатися помилкою, й арбітр після ПНП правильно залишив у силі своє першочергове рішення, прийняте на полі.

Ворскла — Шахтар. Арбітр — Олександр Омельченко. ВАА — Денис Шурман.

56 хв.

Гравець №11 (Шахтар) не враховує виходу воротаря з воріт і, намагаючись зіграти на випередження, не встигає відвести ногу, яка влучає в обличчя воротарю. Швидкість, з якою нападник наблизився до воріт, робить таку динаміку ведення єдиноборства небезпечною для суперника. Ми повинні пам'ятати, що однією з головних цілей правил гри, а отже, й арбітра, є саме захист гравців і, зокрема, воротарів у власній площі воріт, коли вони знаходяться на землі, щоб захистити свої ворота. Із цієї причини червону картку слід вважати правильною.

Ця візуальна динаміка (сповільнений рух) може зменшити інтенсивність контакту, оскільки відсутня швидкість, з якою нападник наближається до воротаря. Водночас видно, як гравець намагається відвести ногу, щоб уникнути неминучого контакту. Із цієї причини ми можемо оцінити це втручання як граничне (на екрані монітора) і не очікуємо втручання ВАА як у випадку червоної картки, так і у випадку жовтої картки.

Раніше УАФ оприлюднила попередні результати аудиту — збитки досягли майже 1,5 мільярда.