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Захисник "біло-синіх" поділився своїми думками перед грою з Поліссям.

Захисник київського Динамо Владислав Дубінчак прокоментував майбутній матч УПЛ проти житомирського Полісся.

"Вважаю, що в першому таймі ми добре зіграли проти Миная – забили два голи, не дали супернику абсолютно нічого створити. Те, що гра давалася дуже легко, на початку другого тайму зіграло злий жарт – далася взнаки якась розслабленість. Але добре, що ми знову зібралися, у кінці забили третій м’яч та здобули три очки.

На жаль, у нас трохи присутня ця проблема – не реалізовуємо свої моменти. Але це футбол, ти можеш реалізовувати геть усі моменти. Якби так було, футбол, напевно, був би нецікавим.

У чому була помилка під час пропущеного м’яча? Під час передачі з флангу ми дуже глибоко сіли, центральна лінія не підстрахувала пас під себе – тому і пропустили. Підходили до цього матчу як до чергового туру чемпіонату.

Полісся — хороша команда. Ми програли, тому зараз налаштовані взяти реванш за ту поразку в Житомирі. На мою думку, тоді ми самі втратили свій шанс виграти той матч, хоча все було в наших руках – ми вели в рахунку, граючи у більшості. Ми самі припустилися непотрібних помилок, через які програли той матч.

Багато експертів тоді виділяють у складі «Полісся» Бені Макуану, який не зіграє через травму. Кого би ще виділив у складі суперника? Я би виділив Артема Козака. Не через те, що він мій друг, вважаю його лідером команди. Він один із найнебезпечніших гравців у складі Полісся. І у першому матчі саме він забив переможний гол.

Присутність Сергія Реброва на тренуваннях додає мотивації. Ми розуміємо, що за прогресом кожного спостерігають, і кожен має шанс поїхати на Євро. Тому кожен гравець викладається на свій максимум", — наводить слова Дубінчака прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Динамо — Полісся пройде завтра, 21 квітня, о 18:00 за Києвом.