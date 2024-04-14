Україна
14 квітня 2024, 20:05
Танковський першим доторком забезпечив Поліссю перемогу над Колосом
Команда Ярослава Вишняка не виграла в шостому матчі поспіль, тоді як футболісти Сергія Шищенка виграли вдома вперше з початку листопада.
Полісся — Колос, фото УПЛ
14 квітня 2024, 20:05
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Полісся — Колос 1:0
Гол: Танковський, 83
Полісся: Кудрик — Тейлор, Чоботенко, Кравець, Смоляков — Крушинський (Танковський, 82), Таллес Коста (Кушніренко, 72) — Козак (Петряк, 90+3), Мустафаєв, Назаренко (Фортюне, 72) — Луїфер (Ндукве, 82).
Колос: Фесюн — Лучкевич, Бондаренко, Бурда, Гончаренко, Цуріков (Велетень, 85) — Ільїн (Ємець, 85), Демченко, Оріховський (Мілько, 78), Топалов (Салабай, 78) — Рангел (Безбородько, 73).
Попередження: Назаренко, Ндукве — Ільїн, Салабай, Гончаренко