Україна

Танковський першим доторком забезпечив Поліссю перемогу над Колосом

Команда Ярослава Вишняка не виграла в шостому матчі поспіль, тоді як футболісти Сергія Шищенка виграли вдома вперше з початку листопада.

Полісся — Колос, фото УПЛ

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Полісся — Колос 1:0

Гол: Танковський, 83



Полісся: Кудрик — Тейлор, Чоботенко, Кравець, Смоляков — Крушинський (Танковський, 82), Таллес Коста (Кушніренко, 72) — Козак (Петряк, 90+3), Мустафаєв, Назаренко (Фортюне, 72) — Луїфер (Ндукве, 82).



Колос: Фесюн — Лучкевич, Бондаренко, Бурда, Гончаренко, Цуріков (Велетень, 85) — Ільїн (Ємець, 85), Демченко, Оріховський (Мілько, 78), Топалов (Салабай, 78) — Рангел (Безбородько, 73).



Попередження: Назаренко, Ндукве — Ільїн, Салабай, Гончаренко