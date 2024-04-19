Один із ключових поєдинків чемпіонату України розпочнеться о 18:00 за Києвом.
Динамо - Шахтар, dynamo.kiev.ua
19 квітня 2024, 12:12
Українська Прем'єр-ліга на своєму офіційному сайті опублікувала розклад 28 туру чемпіонату України.
Головним поєдинком туру буде протистояння між двома претендентами на чемпіонський титул – донецьким Шахтарем та київським Динамо.
Матч двох грандів заплановано на суботу, 11 травня. Стартовий свисток пролунає о 18:00 за Києвом.
Найближчі переслідувачі Дніпро-1 та Кривбас свої матчі проведуть наступного дня, 12 травня.
УПЛ. 28 тур
11 травня, субота
13:00 Ворскла – Минай
15:30 Оболонь – Рух
18:00 Шахтар – Динамо
12 травня, неділя
13:00 Олександрія – Дніпро-1
15:30 Чорноморець – Металіст 1925
18:00 Кривбас – Полісся
13 травня, понеділок
15:30 Колос – ЛНЗ
18:00 Зоря – Верес
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