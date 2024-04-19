Україна

Один із ключових поєдинків чемпіонату України розпочнеться о 18:00 за Києвом.

Українська Прем'єр-ліга на своєму офіційному сайті опублікувала розклад 28 туру чемпіонату України.

Головним поєдинком туру буде протистояння між двома претендентами на чемпіонський титул – донецьким Шахтарем та київським Динамо.

Матч двох грандів заплановано на суботу, 11 травня. Стартовий свисток пролунає о 18:00 за Києвом.

Найближчі переслідувачі Дніпро-1 та Кривбас свої матчі проведуть наступного дня, 12 травня.

УПЛ. 28 тур

11 травня, субота

13:00 Ворскла – Минай

15:30 Оболонь – Рух

18:00 Шахтар – Динамо

12 травня, неділя

13:00 Олександрія – Дніпро-1

15:30 Чорноморець – Металіст 1925

18:00 Кривбас – Полісся

13 травня, понеділок

15:30 Колос – ЛНЗ

18:00 Зоря – Верес

Раніше комітет арбітрів УАФ пояснили спірні епізоди у матчах 24 туру української Прем'єр-ліги.