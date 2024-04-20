Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 25-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють одеський Чорноморець та криворізький Кривбас.

Одеський Чорноморець та криворізький Кривбас зіграють поміж собою в рамках двадцять п'ятого туру української Прем'єр-ліги.

Роман Григорчук, після поразки від луганської Зорі (0:1), залучив до стартового складу Брагару в центральному трикутнику.

Юрій Вернидуб, на тлі нічиєї проти львівського Руху (1:1), використав із перших хвилин Сантіні в центрі оборони, тоді як Бізімана повернеться до опорної зони. а Луньов зіграє під нападником.

Чорноморець: Варакута — Путря, Салюк, Гучек, Єрмаков — Альваренга, Васильєв, Брагару — Бадібанга, Авагімян, Штогрін.

Запасні: Білик, Вічний, Огіря, Ієде, Кузик, Шпорн, Присяжнюк, Арсич, Ситников, Голуб.



Кривбас: Маханьков — Бандейра, Сантіні, Стецьков, Дібанго — Бізімана, Хомченовський — Д. Кузик, Луньов, Соса — Кожушко.

Запасні: Омельченко, Вілівальд, Понєдєльнік, Рябов, Татарков, Ядом, Дебелко, Твердохліб, Задерака, Микитишин, Блізніченко, По.



Гра Чорноморець — Кривбас почнеться о 15:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.